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Ціна на газ у Європі наближається до історичного максимуму

Фото: Ціна на газ у Європі знову зросла (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ціна на газ у Європі продовжує зростати та стрімко рухатися до свого історичного максимуму. Вартість блакитного палива вже подолала позначку в 2500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Так, ціна на газ помітно збільшилася вранці 27 липня. Вартість серпневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах піднялася до 2308,08 долара за тисячу кубів.

Зростання ціни на блакитне паливо спостерігається вже третій день. Після того, як 25 липня російський "Газпром" заявив про скорочення поставок "Північним потоком", нібито через потребу ремонту одної з турбін.

Російська компанія зупинила роботу заявленої турбіни 27 липня. Згодом прокачування газопроводом знизилося аж на 20%.

Зазначаємо, що історичний рекорд ціни на газ становить понад 2900 доларів. Цієї позначки вартість досягла 7 березня.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу 26 липня досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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