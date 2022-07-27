Ціна на газ у Європі наближається до історичного максимуму

Так, ціна на газ помітно збільшилася вранці 27 липня. Вартість серпневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах піднялася до 2308,08 долара за тисячу кубів.

Зростання ціни на блакитне паливо спостерігається вже третій день. Після того, як 25 липня російський "Газпром" заявив про скорочення поставок "Північним потоком", нібито через потребу ремонту одної з турбін.

Російська компанія зупинила роботу заявленої турбіни 27 липня. Згодом прокачування газопроводом знизилося аж на 20%.

Зазначаємо, що історичний рекорд ціни на газ становить понад 2900 доларів. Цієї позначки вартість досягла 7 березня.