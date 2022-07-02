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"Вырезали органы". Лукашенко снова разгоняет фейк об убийстве белорусов в Украине

Новина українською →
Минск, Суббота 02 июля 2022 20:44
"Вырезали органы". Лукашенко снова разгоняет фейк об убийстве белорусов в Украине Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко разгоняет фейк о якобы убийстве белорусских дальнобойщиков в Украине. Которые на самом деле погибли в результате российского авиаудара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

В частности, Лукашенко на торжествах по случаю Дня независимости Беларуси заявил, что украинская сторона якобы захватила в плен десятки белорусских водители и двое из них погибли.

"А потом сказали, что это была бомбежка россиян, и они погибли. Повырезали у погибших людей из трупов органы, чтобы не было видно, что они застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм? Это фашизм", - заявил он.

Фейк Лукашенко

Речь идет о гибели двух дальнобойщиков из Мозыря в начале марте в результате российского авиаудара в Коростене Житомирской области.

Согласно материалам следствия, 10 марта 2022 года Дмитрий Шилец и Иван Рогов находились на стоянке фур в момент, когда был нанесен авиаудар. Камеры наблюдения даже зафиксировали время удара - 00:06. Помимо белорусов был еще один погибший, а также несколько раненых.

В тот же день украинским военным удалось сбить самолет, с которого наносились ракетные удары по Житомирской области. Его обломки и сгоревшее тело пилота были обнаружены недалеко от Коростеня.

Напомним, ранее Лукашенко называл передачу белорусских дальнобойщиков из Украины якобы "спецоперацией" своего КГБ.

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