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"Вирізали органи". Лукашенко знову розганяє фейк про вбивство білорусів в Україні

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Мінськ, Субота 02 липня 2022 20:44
"Вирізали органи". Лукашенко знову розганяє фейк про вбивство білорусів в Україні Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розганяє фейк про нібито вбивство білоруських далекобійників в Україні. Які насправді загинули в результаті російського авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Зокрема, Лукашенко на урочистостях з нагоди Дня незалежності Білорусі заявив, що українська сторона нібито захопила в полон десятки білоруських водіїв і двоє з них загинули.

"А потім сказали, що це було бомбардування росіян, і вони загинули. Повирізали у загиблих людей з трупів органи, щоб не було видно, що вони застрелили. Але наші розібралися. Це що, націоналізм? Це нацизм? Це фашизм", - заявив він.

Фейк Лукашенка

Йдеться про загибель двох далекобійників з Мозиря на початку березні в результаті російського авіаудару в Коростені Житомирської області.

Згідно з матеріалами слідства, 10 березня 2022 року Дмитро Шилець та Іван Рогов перебували на стоянці фур у момент, коли було завдано авіаудару. Камери спостереження навіть зафіксували час удару - 00: 06. Крім білорусів був ще один загиблий, а також кілька поранених.

Того ж дня українським військовим вдалося збити літак, з якого наносилися ракетні удари по Житомирській області. Його уламки і згоріле тіло пілота були виявлені недалеко від Коростеня.

Нагадаємо, раніше Лукашенко називав передачу білоруських далекобійників з України нібито "спецоперацією" свого КДБ.

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