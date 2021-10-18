Вырез в экране и самые мощные процессоры: представлены новые MacBook Pro

Как отметили на презентации, рамки дисплея сократили до 3,5 мм, но из-за этого блок камеры теперь размещается в вырезе, как у смартфонов iPhone. Но главной неожиданностью стало возвращение портов HDMI, Type-C с Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Также на левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Фото: новый MacBook Pro (скрин с презентации Apple)

Заметным изменениям подверглась клавиатура - Apple вернула верхний блок клавиш, убрав тачбар.

MacBook Pro будет выпускаться с экранами на 14 и 16 дюймов. Дисплей старшей получил разрешение 3456x2244, у младшей - 3024х1964, оба имеют поддержку 120 Гц. Стандартная яркость экранов на уровне 1000 нит, максимальная - 1600 нит.

Ноутбук также получил алюминиевый корпус, новую систему охлаждения на основе двух кулеров и более быстрые SSD. Автономность младшей версии должна обеспечить 10 часов воспроизведения видео, старшей - 17 часов.

Что с процессорами

MacBook Pro построены на базе новых процессоров M1 Pro, но для заказа будет доступен и вариант с более производительным M1 Max. Чипы похожи на прошлогодний M1, но намного мощнее.

У M1 Pro 10 ядер, включая 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных, а за графику отвечает 16-ядерный ускоритель. Процессор получил поддержку 32 ГБ объединенной памяти. Чип оказался вдвое мощнее, чем обычный M1, по части графики и в три раза - в плане производительности.

Версия M1 Max является еще более улучшенным вариантом - тут уже 32-ядерный GPU, а максимальный объем объединенной памяти увеличен до 64 ГБ.