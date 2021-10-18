Виріз в екрані та найпотужніші процесори: представлено нові MacBook Pro

Як відзначили на презентації, рамки дисплея скоротили до 3,5 мм, але через це блок камери тепер розміщується в вирізі, як у смартфонів iPhone. Але головною несподіванкою стало повернення портів HDMI, Type-C з Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Також на лівій грані знаходяться ще два Type-C і 3,5 мм роз'єм для навушників.

Фото: новий MacBook Pro (скрін з презентації Apple)

Помітних змін зазнала клавіатура - Apple повернула верхній блок клавіш, прибравши тачбар.

MacBook Pro буде випускатися з екранами на 14 і 16 дюймів. Дисплей старшої отримав роздільну здатність 3456x2244, у молодшої - 3024х1964, обидва мають підтримку 120 Гц. Стандартна яскравість екранів на рівні 1000 ніт, максимальна - 1600 ніт.

Ноутбук також отримав алюмінієвий корпус, нову систему охолодження на основі двох кулерів і більш швидкі SSD. Автономність молодшої версії має забезпечити 10 годин відтворення відео, старшої - 17 годин.

Що з процесорами

MacBook Pro побудовані на базі нових процесорів M1 Pro, але для замовлення буде доступний і варіант з більш продуктивним M1 Max. Чіпи схожі на минулорічний M1, але набагато потужніші.

У M1 Pro 10 ядер, включаючи 8 високопродуктивних і 2 енергоефективних, а за графіку відповідає 16-ядерний прискорювач. Процесор отримав підтримку 32 ГБ об'єднаної пам'яті. Чіп виявився вдвічі потужнішим, ніж звичайний M1, по частині графіки і в тричі - в плані продуктивності.

Версія M1 Max є ще більш поліпшеним варіантом - тут вже 32-ядерний GPU, а максимальний обсяг об'єднаної пам'яті збільшений до 64 ГБ.