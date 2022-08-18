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Как вырастут цены в Украине в условиях войны: прогноз Fitch Ratings

Фото: агентство Fitch Ratings прогнозирует высокую инфляцию (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что инфляция в Украине ускорится с 22,2% в июле до 30,0% на конец 2022 года. Рост цен останется высоки в 2023 году, в среднем на уровне 20,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

По данным агентства, высокой инфляции будут способствовать денежное финансирование дефицита бюджета со стороны НБУ, продолжающиеся сбои в цепочке поставок, слабое влияние денежно-кредитной политики и обесценивание гривны.

Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 33% в этом году с небольшим восстановлением на уровне 4% в 2023 году.

Аналитики отмечают, что чистая миграция за границу выросла до 6,1 млн человек, предполагаемый ущерб инфраструктуре превышает 100 млрд долларов США (75% ВВП), и правительство прогнозирует потребности в 10-летней реконструкции в размере 750 млрд долларов.

Кроме того, международные резервы Украины сократились на 5,7 млрд долларов до 22,4 млрд долларов за четыре месяца до конца июля из-за оттока средств по финансовому счету. Счет текущих операций оставался с профицитом в размере 3,7 млрд долларов в I полугодии 2022 года, чему способствовали меры контроля за движением капитала и международные гранты, но Fitch прогнозирует, что в 2023 году он вернется к дефициту в размере 1,7% ВВП, что окажет дополнительное давление на международные резервы.

Как сообщало РБК-Украина, международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война продлится минимум до 2023 года и окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.

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Инфляция в УкраинеFitch