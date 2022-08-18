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Як зростуть ціни в Україні в умовах війни: прогноз Fitch Ratings

Фото: агентство Fitch Ratings прогнозує високу інфляцію (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що інфляція в Україні прискориться з 22,2% в липні до 30,0% на кінець 2022 року. Зростання цін залишиться високі в 2023 році, в середньому на рівні 20,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

За даними агентства, високій інфляції сприятимуть грошове фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, триваючі збої в ланцюжку поставок, слабкий вплив грошово-кредитної політики і знецінення гривні.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться на 33% цього року з невеликим відновленням на рівні 4% в 2023 році.

Аналітики відзначають, що чиста міграція за кордон зросла до 6,1 млн осіб, передбачуваний збиток інфраструктурі перевищує 100 млрд доларів США (75% ВВП), і уряд прогнозує потреби в 10-річної реконструкції в розмірі 750 млрд доларів.

Крім того, міжнародні резерви України скоротилися на 5,7 млрд доларів до 22,4 млрд доларів за чотири місяці до кінця липня через відтік коштів за фінансовим рахунком. Рахунок поточних операцій залишався з профіцитом у розмірі 3,7 млрд доларів в I півріччі 2022 року, чому сприяли заходи контролю за рухом капіталу і міжнародні гранти, але Fitch прогнозує, що в 2023 році він повернеться до дефіциту в розмірі 1,7% ВВП, що надасть додатковий тиск на міжнародні резерви.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна триватиме мінімум до 2023 року і зробить істотний вплив на фінансову стабільність України.

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