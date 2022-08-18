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Как долго продлится война и как она скажется на финансах Украины: прогноз агентства Fitch

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Украина, Четверг 18 августа 2022 09:58
Как долго продлится война и как она скажется на финансах Украины: прогноз агентства Fitch Фото: дефолт Украины отменяется после реструктуризации долга (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война продлится минимум до 2023 года. Это окажет существенное влияние на финансовую стабильность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Мы ожидаем, что война продлится до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100% ВВП, что увеличит и без того огромные затраты на инфраструктуру и объемы производства, а также усилит инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, перспективы политического урегулирования войны с Россией путем переговоров невелики.

"Маловероятно, что украинское правительство уступит какую-либо существенную территорию, захваченную Россией, и мы ожидаем, что президент Путин продолжит преследовать цель подорвать суверенную независимость Украины. Неясно, будет ли какая-либо из сторон иметь достаточное военное превосходство для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту", - добавили в Fitch.

В агентстве отмечают, что Украина получила облегчение благодаря реструктуризации госдолга на два года. Однако, по мнению аналитиков, в дальнейшем может потребоваться более широкая реструктуризация коммерческого госдолга, хотя сроки пока не определены.

Как сообщало РБК-Украина, международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. По мнению агентства, Украина больше не находится в состоянии дефолта.

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