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Как вырастут цены в Украине в ближайшие три года: прогноз Кабмина

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Ожидается, что за три года цены вырастут на 17,4%.

Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что рост потребительских цен в среднем составит: в 2022 году - 7,2%, в 2023 году - 6,0%, в 2024 году - 5,2%.

Ожидается, инфляция (декабрь к декабрю) составит: в 2022 году - 6,2%, в 2023 году - 5,3%, в 2024 году - 5,0%.

Таким образом, за три года цены вырастут на 17,4%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. В годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

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