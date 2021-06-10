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Як зростуть ціни в Україні в найближчі три роки: прогноз Кабміну

Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів України оприлюднив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Очікується, що за три роки ціни зростуть на 17,4%.

Постанова від 31 травня 2021 року № 586 розміщено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що зростання споживчих цін в середньому складе: у 2022 році - 7,2%, у 2023 році - 6,0%, у 2024 році - 5,2%.

Очікується, інфляція (грудень до грудня) складе: у 2022 році - 6,2%, у 2023 році - 5,3%, у 2024 році - 5,0%.

Таким чином, за три роки ціни зростуть на 17,4%.

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в травні 2021 року у порівнянні з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%. У річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

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