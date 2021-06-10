Як зростуть ціни в Україні в найближчі три роки: прогноз Кабміну

Документом передбачено, що зростання споживчих цін в середньому складе: у 2022 році - 7,2%, у 2023 році - 6,0%, у 2024 році - 5,2%.

Очікується, інфляція (грудень до грудня) складе: у 2022 році - 6,2%, у 2023 році - 5,3%, у 2024 році - 5,0%.

Таким чином, за три роки ціни зростуть на 17,4%.