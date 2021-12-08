Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики

В Минэкономики ожидают роста тарифов на отопление, воду и газ для населения в 2022 году. Цены на электроэнергию останутся без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования министерства.
Как отметили в департаменте, в мае Кабинет министров принял постановление №586, которым одобрен официальный прогноз по динамике цен на 2022 год.
"Да, ожидаем, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду-11%, на электроэнергию 0%, на газ на 13%. Допустимый коридор плюс минус 3%", - говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что ожидания повышения тарифов в консенсус-прогнозе - это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые в действительности могут не оправдаться.
Напомним, по данным консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития", в 2022 году рост тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%. Электроэнергия подорожает для населения на 17,5%. Газ для населения подорожает на 20%. Среднегодовая цена на импортируемый природный газ ожидается на уровне 347,5 долларов.