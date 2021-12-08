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Як зростатимуть тарифи на опалення, воду та газ у 2022 році: прогноз Мінекономіки

Автор: Олександр Білоус

У Мінекономіки очікують зростання тарифів на опалення, воду та газ для населення у 2022 році. Ціни на електроенергію залишаться без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства.

Як зазначили в департаменті, у травні Кабінет міністрів прийняв постанову №586, якою схвалено офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік.

"Так, очікуємо, що зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду 11%, на електроенергію 0%, на газ 13%. Допустимий коридор плюс мінус 3%", - йдеться в повідомленні.

У департаменті нагадали, що очікування підвищення тарифів у консенсус-прогнозі - це усереднені значення припущень низки експертних та фінансових установ, що в дійсності можуть не справдитись.

Нагадаємо, за даними консенсус-прогнозу "Україна: виклики і загрози постпандемічного розвитку", у 2022 році зростання тарифів на гарячу воду та опалення очікується на рівні 16%. Електроенергія подорожчає для населення на 17,5%. Газ для населення подорожчає на 20%. Середньорічна ціна на імпортований природний газ очікується на рівні 347,5 доларів.

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Тарифи на ЖКГ