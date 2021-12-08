Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики

В Минэкономики ожидают роста тарифов на отопление, воду и газ для населения в 2022 году. Цены на электроэнергию останутся без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования министерства .

Как отметили в департаменте, в мае Кабинет министров принял постановление №586, которым одобрен официальный прогноз по динамике цен на 2022 год.

"Да, ожидаем, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду-11%, на электроэнергию 0%, на газ на 13%. Допустимый коридор плюс минус 3%", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что ожидания повышения тарифов в консенсус-прогнозе - это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые в действительности могут не оправдаться.