Чи зростуть тарифи на комуналку в Україні: відповідь Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заперечив збільшення тарифів на комунальні послуги в Україні. Ціни не будуть збільшуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Шмигаля за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними. Уряд виконав викона усі свої зобов’язання перед місцевою владою стосовно і передачі коштів, і передачі податків в бюджети. Це дає змогу стверджувати, що тарифи на тепло й гарячу воду органами місцевого самоврядування також підвищуватись не будуть до кінця опалювального сезону", - заявив Шмигаль.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма додав, що в нашій країні достатньо наявних запасів газу, аби завершити опалювальний сезон.

"По динаміці споживання (газу -ред.), ми бачимо, що навіть наявних запасів в наших підземних сховищах є достатньо для сталого проведення й закінчення опалювального сезону, щоб задовольнити потреби усіх без виключення споживачів газу", - відзначив Шурма.