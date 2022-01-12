ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вырастет до 14 гривен: в Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте

Новина українською →
Запорожье, Среда 12 января 2022 13:03
Вырастет до 14 гривен: в Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте Фото: в Запорожье подорожает проезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Запорожье повысят тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки вырастет до 10-14 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост секретарь Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook.

Запорожские перевозчики считают такое повышение стоимости проезда экономически обоснованными. Данное решение в ходе общественного обсуждения было принято с учетом обследования пассажиропотоков, протяженности маршрутов, а также учитывая зарплату водителей, стоимость запчастей, горючего, обслуживания транспортных средств и т.д.

По словам Куртева, подорожание стоимости проезда может стать ощутимым для большого числа горожан. Однако городские власти не могут не считать того факта, что со времени последнего пересмотра тарифов расходная часть предприятий-автоперевозчиков существенно возросла.

"Прямые переговоры с представителями общественности о стоимости проезда мы начнем на следующей неделе", - отметил он.

Чиновники обещают учесть мнение жителей города и принять решение.

Напомним, в Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 до 9 гривен. Цена за билет вырастет уже с 1 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции