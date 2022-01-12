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Виросте до 14 гривень: у Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті

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Запоріжжя, Середа 12 січня 2022 13:03
Виросте до 14 гривень: у Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті Фото: у Запоріжжі подорожчає проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Запоріжжі підвищать тариф на проїзд у громадському транспорті. Вартість поїздки зросте до 10-14 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост секретар Запорізької міської ради Анатолія Куртьова у Facebook.

Запорізькі перевізники вважають таке підвищення вартості проїзду економічно обґрунтованими. Дане рішення в ході громадського обговорення було прийнято з урахуванням обстеження пасажиропотоків, протяжності маршрутів, а також з огляду на зарплату водіїв, вартість запчастин, пального, обслуговування транспортних засобів тощо.

За словами Куртєва, подорожчання вартості проїзду може стати відчутним для великої кількості городян. Проте міська влада не може не брати до уваги того факту, що з часу останнього перегляду тарифів видаткова частина підприємств-автоперевізників суттєво зросла.

"Прямі переговори з представниками громадськості щодо вартості проїзду ми почнемо наступного тижня", - зазначив він.

Чиновники обіцяють врахувати думку жителів міста та ухвалити рішення.

Нагадаємо, у Чернівцях підвищать тариф на проїзд у маршрутках з 7 до 9 гривень. Ціна за білет зросте вже з 1 лютого.

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