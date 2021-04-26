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Выпускников освободили от прохождения Госаттестации: Зеленский подписал закон

Автор: Юлия Струк

Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, но они могут пройти ГИА по своему желанию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №5014.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Подчеркивается, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Напомним, данный закон Верховная рада одобрила в ходе внеочередного заседания 13 апреля.

Как писало РБК-Украина, в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

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