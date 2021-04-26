Випускників звільнили від проходження держатестації: Зеленський підписав закон

Випускників звільнили від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації, але вони можуть пройти ДПА за своїм бажанням. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №5014.
Закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації у країні.
Документ передбачає, що учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.
Однак вони мають право за власним бажанням пройти Держатестацію, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Підкреслюється, що усі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.
Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила в ході позачергового засідання 13 квітня.
Як писало РБК-Україна, в Міносвіти допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.