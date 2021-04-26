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Випускників звільнили від проходження держатестації: Зеленський підписав закон

Автор: Юлія Струк

Випускників звільнили від обов'язкового проходження Державної підсумкової атестації, але вони можуть пройти ДПА за своїм бажанням. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №5014.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації у країні.

Документ передбачає, що учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.

Однак вони мають право за власним бажанням пройти Держатестацію, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Підкреслюється, що усі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.

Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила в ході позачергового засідання 13 квітня.

Як писало РБК-Україна, в Міносвіти допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.

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Новини України Володимир ЗеленськийЗНОЗакон