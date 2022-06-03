UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выпуск легковых автомобилей в РФ "обвалился" на 85%

Ульяновский автозавод (Фото: lg.ru)
Автор: Константин Широкун

В России за май было выпущено 20 тысяч легковых автомобилей. В сравнении с прошлым годом, спад производства составил 85,4%. Всего же за первые пять месяцев 2022 года на российских автозаводах произвели 264 тысячи машин, что на 47,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росстат.

Относительно стабильно в мае работало только два предприятия - завод Haval в Тульской области, а также завод "Автотор", собирающий Kia и Hyundai. Многие другие автозаводы простаивали из-за дефицита комплектующих, а также резкого снижения потребительского спроса на новые авто.

Ранее сообщалось, что сборка автомобилей китайского автоконцерна JAC под брендом "Москвич" может быть налажена в Москве. Выпуск планируется на заводе, экспроприированном у французского концерна Renault.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииАвтомобильный рынок