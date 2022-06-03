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Випуск легкових автомобілів у РФ "обвалився" на 85%

Автор: Константин Широкун

У Росії за травень випустили 20 тисяч легкових автомобілів. У порівнянні з минулим роком спад виробництва склав 85,4%. Усього ж за перші п'ять місяців 2022 року на російських автозаводах виготовили 264 тисячі машин, що на 47,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росстат.

Відносно стабільно у травні працювало лише два підприємства - завод Haval у Тульській області, а також завод "Автотор", що збирає Kia та Hyundai. Багато інших автозаводів простоювали через дефіцит комплектуючих, а також різке зниження споживчого попиту на нові авто.

Раніше повідомлялося, що складання автомобілів китайського автоконцерну JAC під брендом "Москвич" може бути налагоджене у Москві. Випуск планується на заводі, експропрійованому у французького концерну Renault.

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