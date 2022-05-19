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Под маркой "москвич" на экспроприированном заводе Renault будут собирать китайские автомобили

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Москва, Четверг 19 мая 2022 10:09
Под маркой "москвич" на экспроприированном заводе Renault будут собирать китайские автомобили Фото: китайские "москвичи" будут собирать на отобранном у концерна Renault заводе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сборка автомобилей китайского автоконцерна JAC под брендом "москвич" может быть налажена в Москве. Выпуск планируется на заводе, экспроприированном у французского концерна Renault.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

По данным издания, начать производство на заводе в Москве планируется не позднее IV квартала 2022 году с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили.

При этом московская администрация прорабатывает сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно.

Напомним, на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan будут выпускать "москвичи".

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