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Выполнению минских соглашений препятствует "паспортизация" на Донбассе, - США

Новости » Политика     19.06.2020 - 16:44
Выполнению минских соглашений препятствует "паспортизация" на Донбассе, - США
Фото: Джеймс Гилмор (flickr com gageskidmore)

Россия пытается легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР"

Незаконная выдача российский паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской блокирует выполнение минских договоренностей по мирному урегулированию на Донбассе. Россия выдала уже свыше 180 тысяч паспортов украинским гражданам.

Об этом на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.

По словам американского представителя, Россия путем незаконной "паспортизации" пытается легитимизировать террористические формирования "ДНР" и "ЛНР".

"Россия внедряет многолетнюю программу "паспортизации" на востоке Украины, выдав уже более 187 тыс. паспортов гражданам Украины, которые проживают в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Для чего это делать? Разве что как попытку легитимизировать эти "республики". Такая политика размывает перспективу мирного урегулирования и блокирует выполнение минских договоренностей", - заявил он.

Напомним, по предварительным данным жители оккупированных территорий Донбасса уже получили более 500 тысяч российских паспортов.

Украина собирает доказательства принудительной "паспортизации" жителей ОРДЛО для иска против России в Международный уголовный суд.

Недавно Офис генпрокурора сообщил о подозрении боевикам "ДНР" в принудительной "паспортизации" украинцев на оккупированном Донбассе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияДонбассминские соглашенияпаспорт
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