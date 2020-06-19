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Виконанню мінських угод перешкоджає "паспортизація" на Донбасі, - США

Новини » Політика     19.06.2020 - 16:44
Виконанню мінських угод перешкоджає "паспортизація" на Донбасі, - США
Фото: Джеймс Гілмор (flickr com gageskidmore)

Росія намагається легімітизувати так звані "ЛНР" та "ДНР"

Незаконна видача російський паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської блокує виконання мінських домовленостей щодо мирного врегулювання на Донбасі. Росія видала вже понад 180 тисяч паспортів українським громадянам.

Про це на онлайн-засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє Укрінформ.

За словами американського представника, Росія шляхом незаконної "паспортизації" намагається легітимувати терористичні формування "ДНР" та "ЛНР".

"Росія впроваджує багаторічну програму "паспортизації" на сході України, видавши вже понад 187 тис. паспортів громадянам України, які проживають у так званих "ЛНР" та "ДНР". Для чого це робити? Хіба що як спробу легітимізувати ці "республіки". Така політика розмиває перспективу мирного врегулювання та блокує виконання мінських домовленостей", - заявив він.

Нагадаємо, за попередніми даними жителі окупованих територій Донбасу вже отримали понад 500 тисяч російських паспортів.

Україна збирає докази примусової "паспортизації" жителів ОРДЛО для позову проти Росії в Міжнародний кримінальний суд.

Нещодавно Офіс генпрокурора повідомив підозру бойовикам "ДНР" в примусовій "паспортизації" українців на окупованому Донбасі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяДонбасмінські угодипаспорт
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