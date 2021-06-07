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Выполнение бюджета-2020: Раде рекомендуют принять к сведению отчет Кабмина

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять к сведению отчет правительства о выполнении государственного бюджета на 2020 год. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам бюджета.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Государственный бюджет в 2020 году выполнен по: доходам в сумме 1.076.027 млн ​​грн; расходам - 1.288.121,3 млн грн; объему возвращения кредитов - 9.517,2 млн грн; объему предоставления кредитов - 15.033,9 млн грн, с дефицитом в сумме 217.611 млн грн", - указано в сообщении.

"Члены комитета приняли решение: рекомендовать Верховной раде отчет Кабинета министров о выполнении ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" принять к сведению и предоставить соответствующие поручения КМУ согласно проекту постановления №5612", - сказано в сообщении.

Комитет по вопросам бюджета решил направить правительству такие поручения в виде рекомендации.

Как писало РБК-Украина ранее, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за май этого года составили 118,6 млрд гривен. Это на 1,8% больше плана (116,5 млрд гривен).

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