Выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тысяч гривен: закон внесли в Раду

Проект зарегистрирован под №5585. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Главным по рассмотрению определен комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Закон повышает выплаты из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплату пособия будут проводить единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января планируется увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Возрастет и размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку оно предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.