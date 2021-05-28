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Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень: закон внесли в Раду

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 16:26
Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень: закон внесли в Раду Фото: в Раду внесли закон Кабміну про підвищення виплат при народженні дитини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму і встановити щорічну індексацію.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект зареєстрований під №5585. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Головним з розгляду визначено комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Закон підвищує виплати з бюджету при народженні дитини з 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплату допомоги проводитимуть одноразово в розмірі 25% загального розміру, решта суми буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня планується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).

Зросте і розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки вона надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються відразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

Як писало РБК-Україна, раніше проект закону підтримав Кабмін.

Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.

Так, минулого року в Україні народилося 293 457 дітей (в 2019 році - 308 817).

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