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Выплаты для переселенцев. Названы условия для получения компенсаций

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство уточнило условия для начисления выплат внутренне перемещенным лицам. Компенсацию смогут получить только те переселенцы, которые не имеют возможности вернуться домой из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную в эфире телемарафона.

"Никаким категориям ВПЛ не отменятся выплаты. Это перемещенные с территорий, где ведутся боевые действия, окруженных или заблокированных территорий. Это те населенные пункты, где сегодня людям нет возможности возвращаться. Вторая категория - это перемещенные, у которых разрушено, повреждено жилье", - пояснила министр.

Она добавила, что ранее в Украине было 14 регионов, жители которых могли оформить выплаты на проживание. Сейчас таких регионов 8, то есть 300 территориальных общин.

"Принцип остается неизменным, вопрос в том, ведутся ли боевые действия там, где вы проживали, можете ли вы возвращаться, или это является еще сегодня сложным для людей", - подчеркнула Лазебная.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики анонсировали отмену выплат для некоторых переселенцев.

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