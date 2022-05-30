RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виплати для переселенців. Названо умови для отримання компенсацій

Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд уточнив умови для нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам. Компенсацію зможуть отримати тільки ті переселенці, які не мають змоги повернутися додому через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебну в ефірі телемарафону.

"Жодним категоріям ВПО не скасуються виплати. Це переміщені з територій, де ведуться бойові дії, оточених чи заблокованих територій. Це ті населені пункти, де сьогодні людям немає можливості повертатися. Друга категорія - це переміщені, у яких зруйновано, пошкоджено житло", - пояснила міністр.

Вона додала, що раніше в Україні було 14 регіонів, жителі яких могли оформити виплати на проживання. Наразі таких регіонів 8, тобто 300 територіальних громад.

"Принцип залишається незмінним, питання в тому, чи ведуться бойові дії там, де ви проживали, чи можете ви повертатися, чи це є ще сьогодні складним для людей", - підкреслила Лазебна.

Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики анонсували скасування виплат для деяких переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
выплатПереселенці з ДонбасуМарина ЛазебнаМіністерство соціальної політики