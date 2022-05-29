ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: названа причина

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 мая 2022 09:59
Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: названа причина Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", - сообщила министр.

Напомним, беженцам из прифронтовых районов помощь выплачивают на вокзалах.

Кроме того, кто может оформить получение помощи через приложение "Дія".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины выплат Переселенцы с Донбасса
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада