Выплаты для переселенцев. С мая перечень категорий уменьшится: подробности

Министра социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине с мая уменьшили перечень категорий внутренне перемещенных лиц, которые будут получать выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в эфире национального телемарафона.

По ее словам, выплаты будут получать только те ВПЛ, кто проживает там, где зона боевых действий и не может туда вернуться. А также те, у кого повреждено имущество.

В частности, выплаты начнут получать люди с мая.

"Сегодня есть много людей, которые возвращаются домой в безопасные места. Таким людям будут выплаты прекращаться " - сказала Лазебная.