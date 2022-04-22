Выплаты для переселенцев. С мая перечень категорий уменьшится: подробности

Министра социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине с мая уменьшили перечень категорий внутренне перемещенных лиц, которые будут получать выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в эфире национального телемарафона.
По ее словам, выплаты будут получать только те ВПЛ, кто проживает там, где зона боевых действий и не может туда вернуться. А также те, у кого повреждено имущество.
В частности, выплаты начнут получать люди с мая.
"Сегодня есть много людей, которые возвращаются домой в безопасные места. Таким людям будут выплаты прекращаться " - сказала Лазебная.
Ранее мы сообщали, что статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев.
Также мы писали, что помощь по 2000-3000 гривен уже получили 250 тысяч внутренних переселенцев.
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