UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выплаты за переданную ВСУ вражескую технику освободили от налогов. Закон вступил в силу

Фото: переданную ВСУ вражескую технику освободили от налогов (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Закон, который освобождает от налогов вознаграждение за переданную Вооруженным силам Украины пригодную вражескую боевую технику вступил в силу. Закон №2214-IX обнародован в официальной прессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Закон освобождает от налогов (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) вознаграждение за переданную исправную военную технику страны-агрессора.

Ранее Верховная рада одобрила закон, который устанавливает денежное вознаграждение за военную технику агрессора.

За военный автомобиль можно получить эквивалент 10 тыс. долларов, танк оценен в 100 тыс. долларов, вознаграждение за боевой вертолет или корабль 3 или 4 ранга составляет 500 тыс. долларов, а вот за самолет или корабль 1 или 2 ранга выплатят по 1 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада