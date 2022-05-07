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Виплати за передану ЗСУ ворожу техніку звільнили від податків. Закон набув чинності

Фото: передану ЗСУ ворожу техніку звільнили від податків (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Закон, який звільняє від податків винагороду за передану Збройним силам України придатну ворожу бойову техніку набув чинності. Закон №2214-IX оприлюднено в офіційній пресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Закон звільняє від податків (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору) винагороду за передану справну військову техніку країни-агресора.

Раньше Верховна рада схвалила закон, який встановлює грошову винагороду за військову техніку агресора.

За військовий автомобіль можна отримати еквівалент 10 тис. доларів, танк оцінений в 100 тис. доларів, винагорода за бойовий вертоліт або корабель 3 або 4 рангу становить 500 тис.доларів, а ось за літак або корабель 1 або 2 рангу виплатять по 1 млн доларів.

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