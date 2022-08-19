UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выплаты освобожденным из плена и пленным: в Минреинтеграции сделали заявление

Фото: в Минреинтеграции сделали заявление по выплатам пленным (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минреинтеграции перечислило средства на выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение в Telegram-канале.

"Минреинтеграция перечислила 1,5 млн гривен семьям незаконно заключенных РФ украинских граждан. Еще 6,7 млн ​​гривен поступили украинцам, которые уже освобождены из российского плена", - отмечают в министерстве.

В частности, 15 семей политзаключенных РФ получили выплаты в правовую помощь в размере 100 тыс. гривен. Также одноразовую денежную помощь по 100 тыс. гривен получили 67 бывших пленных, которые были признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

"Указанная помощь будет предоставляться и другим украинским гражданам, освободившимся из плена, и родственникам незаконно удерживаемых РФ", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе могут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

При этом в России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News