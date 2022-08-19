RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виплати звільненим з полону та полоненим: в Мінреінтеграції зробили заяву

Фото: у Мінреінтеграції зробили заяву щодо виплат полоненим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мінреінтеграції перерахувало кошти на виплати звільненим з полону українцям і тим, хто ще за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення в Telegram-каналі.

"Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн гривень родинам незаконно ув’язнених РФ українських громадян. Ще 6,7 млн гривень надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону", - зазначають в міністерстві.

Зокрема, 15 сімей політв’язнів РФ отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень. Також одноразову грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали 67 колишніх полонених, які були визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.

"Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується РФ", - додали в відомстві.

Як повідомлялося, звільнені з полону українці і ті, хто залишився в неволі, можуть отримати виплати. Обиратиме претендентів на отримання грошової допомоги спеціальна комісія.

При цьому в Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News