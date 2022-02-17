Выплаты индексируют на 14% еще одной категории украинцев: кому добавят 650 гривен
Министерство социальной политики Украины предлагает индексировать страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и выплаты в случае смерти потерпевшего. Перерасчет касается 195 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Кого касается повышение
Проектом постановления предлагается установить коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, с 1 марта 2022 в размере 1,14.
Размер индексации
Реализация постановления окажет положительное влияние на интересы около 195 тыс. человек, имеющих право на страховые выплаты.
После проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат с применением коэффициента 1,14 средний размер ежемесячной страховой выплаты увеличится на 647 гривен.
Напомним, Кабинет министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.