Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень

Міністерство соціальної політики України пропонує індексувати страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та виплати в разі смерті потерпілого. Перерахунок стосується 195 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабінету міністрів, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Кого стосується підвищення

Проектом постанови пропонується встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 1 березня 2022 у розмірі 1,14.

Розмір індексації

Реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси близько 195 тис. осіб, які мають право на страхові виплати.

Після проведення перерахунку щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,14 середній розмір щомісячної страхової виплати збільшиться на 647 гривень.