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Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 06:30
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень Фото: страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві підвищать на 14% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України пропонує індексувати страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та виплати в разі смерті потерпілого. Перерахунок стосується 195 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабінету міністрів, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Кого стосується підвищення

Проектом постанови пропонується встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 1 березня 2022 у розмірі 1,14.

Розмір індексації

Реалізація постанови матиме позитивний вплив на інтереси близько 195 тис. осіб, які мають право на страхові виплати.

Після проведення перерахунку щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,14 середній розмір щомісячної страхової виплати збільшиться на 647 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив провести планову індексацію пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Це стосується пенсій, призначених до 2019 року, а мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

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Міністерство соціальної політики
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