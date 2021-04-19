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Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія".

По данным портала, подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Для подачи заявления необходимо:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  2. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты.
  3. Выбрать область, в которой производится деятельность.
  4. Подтвердить свое текущее место работы.
  5. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь.
  6. Проверить и отправить сформированное заявление.
  7. Получить уведомление о зачислении выплаты.

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплаты физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Правительство также определило перечень основных видов деятельности, которые подпадают под действие программы выплат по 8 тысяч гривен.

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