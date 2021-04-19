Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале " Дія ".

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

По данным портала, подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплаты физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Правительство также определило перечень основных видов деятельности, которые подпадают под действие программы выплат по 8 тысяч гривен.