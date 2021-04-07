Выплаты ФОПам за карантин: можно ли претендовать на помощь повторно

Уже скоро в Украине снова начнут выплачивать по 8 тысяч гривен ФОПам и малому бизнесу в рамках помощи за "красную" зону карантина. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, можно ли повторно претендовать на получение помощи.

Как заверила министр, то, что гражданин получил карантинные выплаты зимой, не запрещает ему снова претендовать на получение помощи.

"Во-первых, если человек получил помощь в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 - января 2021, это не ограничивает его право и возможность получить помощь и в этот раз, если в регионе, где он работает, в течение 2021 года введены карантинные ограничения "красного" уровня", - пояснила она.

Лазебная напомнила, что подать заявку на получение пособия можно в течение 30 дней с момента попадания региона в "красную" зону карантина.

"Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были раньше (февраль-март) введены в течение 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, который предусматривает предоставление этой помощи", - добавила министр.