Виплати ФОПам за карантин: чи можна претендувати на допомогу повторно

Вже скоро в Україні знову почнуть виплачувати по 8 тисяч гривень ФОПам та малому бізнесу в рамках допомоги за "червону" зону карантину. Міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла, чи можна повторно претендувати на отримання допомоги.

Як запевнила міністр, те, що громадянин отримав карантинні виплати взимку, не забороняє йому знову претендувати на отримання допомоги.

"По-перше, якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 - січня 2021, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження "червоного" рівня", - пояснила вона.

Лазебна нагадала, що подати заявку на отримання допомоги можна протягом 30 днів з моменту потрапляння регіону в "червону" зону карантину.

"Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше (лютий-березень) запроваджені протягом 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності законом, який передбачає надання цієї допомоги", - додала міністр.