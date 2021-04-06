Выплаты ФОП: Кабмин на ближайшем заседании может принять документы для регистрации

Кабинет министров на ближайшем заседании может принять документы для регистрации в приложении "Дия" на выплату 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям . В таком случае регистрацию можно будет начать уже на следующей неделе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что профильные министерства сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущим свою деятельность в регионах "красной" зоны.

"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дия" на выплату 8 тысяч гривен", - подчеркнул Шмыгаль.