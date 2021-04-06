Выплаты ФОП: Кабмин на ближайшем заседании может принять документы для регистрации
Кабинет министров на ближайшем заседании может принять документы для регистрации в приложении "Дия" на выплату 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям. В таком случае регистрацию можно будет начать уже на следующей неделе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что профильные министерства сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущим свою деятельность в регионах "красной" зоны.
"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дия" на выплату 8 тысяч гривен", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления КМУ о порядке выплат ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен.
Как писало РБК-Украина, на выплаты ФОПам по 8 тысяч из госбюджета планируют выделить 2,9 млрд гривен. Деньги смогут получить 362,5 тысячи человек.
Так, выплата в декабре 2020 года ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен была одной из трех программ компенсации за карантин.