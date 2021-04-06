Виплати ФОП: Кабмін на найближчому засіданні може ухвалити документи для реєстрації
Кабінет міністрів на найближчому засіданні може ухвалити документи для реєстрації в додатку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям. У такому випадку реєстрацію можна буде розпочати уже наступного тижня.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що профільні міністерства нині активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної" зони.
"Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови КМУ про порядок виплат ФОПам і найманим працівникам по 8 тисяч гривень.
Як писало РБК-Україна, на виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень. Гроші зможуть отримати 362,5 тисячі осіб.
Так, виплата у грудні 2020 року ФОПам і найманим працівникам по 8 тисяч гривень була однією з трьох програм компенсації за карантин.