Выплаты на детей ФОПов возобновили: какие нужны документы

Документы надо подать в бумажной или электронной форме до 15 декабря
Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики.
Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.
Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:
Или заполнить электронную заявку по ссылке https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ с фотокопиями соответствующих документов.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров своим решением от 25 ноября 2020 года возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Выплаты восстановлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.
Как сообщало РБК-Украина в апреле Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей. Выплаты предоставлялись на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей возрастом от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).