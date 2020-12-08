Выплаты на детей ФОПов возобновили: какие нужны документы

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Документы надо подать в бумажной или электронной форме до 15 декабря

Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики.

Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

- копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;

- справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное'обязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

- копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);

- копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета о'объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

Или заполнить электронную заявку по ссылке https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ с фотокопиями соответствующих документов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров своим решением от 25 ноября 2020 года возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Выплаты восстановлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина в апреле Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей. Выплаты предоставлялись на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей возрастом от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен).