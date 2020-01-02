Выплату пенсий жителям ОРДЛО могут возобновить только после деоккупации, - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплату пенсий жителям оккупированной части Донбасса могут возобновить после деоккупации. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас нет технической возможности возобновить выплату пенсий

"Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет. Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - сказал он.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

В свою очередь, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.