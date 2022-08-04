Когда выплачивается зарплата за время отпуска: разъяснение Минэкономики

"Таким образом заработная плата за все время отпуска в общем случае должна быть выплачена не позднее момента начала отпуска. Моментом начала отпуска целесообразно считать ноль часов ноль минут первого календарного дня отпуска, указанного в решении о ее предоставлении", - говорится в комментарии.

Как отметили в Минэкономики, при этом, трудовым или коллективным договором могут быть установлены иные условия проведения такой выплаты. Закон прямо не определяет запрета возможности определения в коллективных или трудовых договорах сроков выплаты, приходящихся на период после начала отпуска.

В то же время, согласно статье 9 КЗоТ условия договоров о труде, которые ухудшают положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными. Как правило, условия, в т. ч. договоров о труде, относительно отсрочки причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются худшими по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или ранее.

"Во избежание конфликтов и споров считаем нецелесообразным при заключении договоров вносить в них положения, которые не будут соответствовать нормам статьи 115 КЗоТ", - говорится в комментарии.