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Кого могут уволить во время войны: появилась еще одна причина

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Украина, Среда 03 августа 2022 07:30
Кого могут уволить во время войны: появилась еще одна причина Фото: в Украине действуют новые нормы трудового законодательства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в законодательство по оптимизации трудовых отношений. Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX.

Как отмечается в комментарии, изменениями в 41 Кодекса законов о труде вводится новое основание для увольнения по инициативе работодателя - невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

Обязательным условием для увольнения по этому основанию должна быть обоснованная невозможность обеспечивать работника работой, отметили в Минэкономики.

"Считаем целесообразным работодателю с целью минимизации в будущем конфликтов и трудовых споров перед принятием решения о применении указанной нормы обеспечить проведение консультаций с представителями работников (например, по невозможности обеспечения в дальнейшем работой вследствие уничтожения имущества)", - говорится в комментарии.

Компенсация за увольнение

При расторжении трудового договора в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ (невозможности обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

"При этом коллективным или трудовым договором возможно установление более высоких гарантий относительно размера выходного пособия", - отметили в Минэкономики.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

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