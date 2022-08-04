ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда выплачивается зарплата за время отпуска: разъяснение Минэкономики

Новина українською →
Украина, Четверг 04 августа 2022 07:30
Когда выплачивается зарплата за время отпуска: разъяснение Минэкономики Фото: вся зарплата за время отпуска должна выплачиваться до его начала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новым законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что заработная плата работникам за все время отпуска выплачивается до начала отпуска, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX.

"Таким образом заработная плата за все время отпуска в общем случае должна быть выплачена не позднее момента начала отпуска. Моментом начала отпуска целесообразно считать ноль часов ноль минут первого календарного дня отпуска, указанного в решении о ее предоставлении", - говорится в комментарии.

Как отметили в Минэкономики, при этом, трудовым или коллективным договором могут быть установлены иные условия проведения такой выплаты. Закон прямо не определяет запрета возможности определения в коллективных или трудовых договорах сроков выплаты, приходящихся на период после начала отпуска.

В то же время, согласно статье 9 КЗоТ условия договоров о труде, которые ухудшают положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными. Как правило, условия, в т. ч. договоров о труде, относительно отсрочки причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются худшими по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или ранее.

"Во избежание конфликтов и споров считаем нецелесообразным при заключении договоров вносить в них положения, которые не будут соответствовать нормам статьи 115 КЗоТ", - говорится в комментарии.

Напомним, по новому закону, во время войны уволить работника можно в связи с уничтожением производственных мощностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром