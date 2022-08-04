Когда выплачивается зарплата за время отпуска: разъяснение Минэкономики

Новым законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что заработная плата работникам за все время отпуска выплачивается до начала отпуска, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX .

"Таким образом заработная плата за все время отпуска в общем случае должна быть выплачена не позднее момента начала отпуска. Моментом начала отпуска целесообразно считать ноль часов ноль минут первого календарного дня отпуска, указанного в решении о ее предоставлении", - говорится в комментарии.

Как отметили в Минэкономики, при этом, трудовым или коллективным договором могут быть установлены иные условия проведения такой выплаты. Закон прямо не определяет запрета возможности определения в коллективных или трудовых договорах сроков выплаты, приходящихся на период после начала отпуска.

В то же время, согласно статье 9 КЗоТ условия договоров о труде, которые ухудшают положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными. Как правило, условия, в т. ч. договоров о труде, относительно отсрочки причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются худшими по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или ранее.

"Во избежание конфликтов и споров считаем нецелесообразным при заключении договоров вносить в них положения, которые не будут соответствовать нормам статьи 115 КЗоТ", - говорится в комментарии.