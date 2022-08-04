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Коли виплачується зарплата за час відпустки: роз’яснення Мінекономіки

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 07:30
Коли виплачується зарплата за час відпустки: роз’яснення Мінекономіки Фото: уся зарплата за час відпустки повинна виплачуватися до її початку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX.

"Таким чином заробітна плата за весь час відпустки у загальному випадку повинна бути виплачена не пізніше моменту початку відпустки. Моментом початку відпустки доцільно вважати нуль годин нуль хвилин першого календарного дня відпустки, зазначеного у рішенні про її надання", - йдеться в коментарі.

Як зазначили в Мінекономіки, при цьому, трудовим або колективним договором можуть бути встановлені інші умови здійснення такої виплати. Закон прямо не визначає заборони можливості визначення у колективних чи трудових договорах термінів виплати, що припадають на період після початку відпустки.

Водночас, відповідно до статті 9 КЗпП умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Як правило, умови, в т.ч. договорів про працю, щодо відтермінування належних працівникові виплат на більш пізній момент вважаються гіршими у порівнянні з умовами виплати їх у гарантований законодавством термін або раніше.

"З метою уникнення конфліктів і спорів вважаємо недоцільним при укладенні договорів вносити до них положення, що не відповідатимуть нормам статті 115 КЗпП", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, за новим законом, під час війни звільнити працівника можна через знищення виробничих потужностей.

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