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Выпал из окна: в Москве погиб вице-президент "Лукойла"

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Москва, Четверг 01 сентября 2022 10:11
Выпал из окна: в Москве погиб вице-президент "Лукойла" Фото: вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

В Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что вице-президент "Лукойла" выбросился с шестого этажа Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. От полученных травм он скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины произошедшего пока не установлены, в больнице работает полиция.

В структурах "Лукойла" Маганов работал с 1993 года. В 2006 году был назначен первым вице-президентом. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

Ранее мы писали, что российская нефтяная компания "Лукойл" стала собственником 411 АЗС и завода по производству смазочных материалов в Тверской области компании Shell.

Также сообщалось, что итальянское правительство рассматривает вариант с временной национализацией нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего российскому "Лукойлу".

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ЛУКОЙЛ-Украина Российская Федерация
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