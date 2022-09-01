Випав з вікна: у Москві загинув віце-президент "Лукойлу"
У Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов. 67-річний топ-менеджер випав з вікна лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що віце-президент "Лукойлу" викинувся з шостого поверху Центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенка в Москві. Від отриманих травм він помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини події поки не встановлені, в лікарні працює поліція.
У структурах "Лукойлу" Маганов працював з 1993 року. У 2006 році був призначений першим віце-президентом. У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду і покинув правління.
Раніше ми писали, що російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС і заводу з виробництва мастильних матеріалів в Тверській області компанії Shell.
Також повідомлялося, що італійський уряд розглядає варіант з тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському "Лукойлу".
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