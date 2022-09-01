ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Випав з вікна: у Москві загинув віце-президент "Лукойлу"

Новость на русском →
Москва, Четвер 01 вересня 2022 10:11
Випав з вікна: у Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Фото: віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов. 67-річний топ-менеджер випав з вікна лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що віце-президент "Лукойлу" викинувся з шостого поверху Центральної клінічної лікарні на вулиці Маршала Тимошенка в Москві. Від отриманих травм він помер на місці, його тіло виявив медичний персонал. Причини події поки не встановлені, в лікарні працює поліція.

У структурах "Лукойлу" Маганов працював з 1993 року. У 2006 році був призначений першим віце-президентом. У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду і покинув правління.

Раніше ми писали, що російська нафтова компанія "Лукойл" стала власником 411 АЗС і заводу з виробництва мастильних матеріалів в Тверській області компанії Shell.

Також повідомлялося, що італійський уряд розглядає варіант з тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському "Лукойлу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛУКОЙЛ-Украина Російська Федерація
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму