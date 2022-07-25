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В Польше трагически погиб ребенок из Украины

Фото: в Польше погиб 6-летний мальчик из Украины (radioszczecin.pl)
Автор: РБК-Украина

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата и разбился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание InPoland.

Трагедия произошла в субботу, 23 июля, около 15:30.

"Шестилетний мальчик, гражданин Украины, выпал с балкона второго этажа здания и упал на твердую поверхность", - рассказал Бартош Іздебський из Главного управления полиции в Кракове.

Очевидцы сразу вызвали Польскую медицинскую авиарятувальну службу и врачей. Те боролись за жизнь ребенка, но так не смогли спасти его.

Смерть мальчика констатировали еще до прибытия вертолета. Сейчас правоохранители выясняют все детали. На месте работали прокурор, следственно-оперативная группа и криминалист.

Напомним, в начале июня в Нацпольську Мазовецкого воеводства неизвестные мужчины напали на двух украинок с ножом в результате одна из женщин погибла.

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